Civitella Paganico | brucia un bosco In volo gli elicotteri regionali

Incendio boschivo in corso in località Tenuta di Bagnolo, nel Comune di Civitella Paganico (Grosseto). Le fiamme si sono sviluppate poco dopo mezzogiorno rapidamente sospinte dal vento. Sul posto stanno operando 2 elicotteri della flotta regionale a supporto dei quali è stato chiesto l'intervento di un Canadair della flotta nazionale.

