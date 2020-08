Cagliari, Di Francesco: “Sensazioni nettamente positive, pronto a ripartire. Il futuro di Nainggolan…” (Di martedì 4 agosto 2020) Il nuovo tecnico del Cagliari si presenta al suo nuovo pubblico.Nonostante le buone prestazioni e il raggiungimento dell'obiettivo salvezza, Walter Zenga non è riuscito a guadagnarsi il rinnovo del contratto, e per tale motivo il presidente Tommaso Giulini ha scelto il suo sostituto. Si tratta di Eusebio Di Francesco, che dopo l'esonero dalla Roma e la pessima esperienza alla Sampdoria, era rimasto svincolato in attesa di una chiamata importante.Cagliari, Di Francesco: “Voglio portare entusiasmo in questa città. Sampdoria scelta frettolosa, Nainggolan…”Alla guida dei rossoblù il tecnico proverà a riportare in auge il bel calcio che lo aveva reso noto sulla panchina del Sassuolo, cercando di migliorare il piazzamento in classifica del ... Leggi su mediagol

