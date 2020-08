Brindisi. Lite in strada tra marito e moglie, lei lo sfigura con l’acido muriatico: 52enne in fin di vita (Di martedì 4 agosto 2020) Brindisi. È ricoverato in condizioni gravissime ed è in pericolo di vita nel reparto Grandi ustionati dell’ospedale Perrino con ustioni sull’80% del corpo, il 52enne R. A., aggredito dalla moglie, C. L., 53 anni, con dell’acido muriatico. La Squadra mobile della questura di Brindisi, al comando del vice questore Rita Sverdigliozzi, in nottata ha provveduto ad arrestare la … L'articolo Brindisi. Lite in strada tra marito e moglie, lei lo sfigura con l’acido muriatico: 52enne in fin di vita Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

