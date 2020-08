Aumentano i pedaggi? Subito sciopero (Di martedì 4 agosto 2020) Non voglio essere pessimista, ma, dopo tanto parlare di autostrade, di revoca, di concessioni, forse un accordo, nottetempo, è stato trovato: aumentiamo il pagamento del pedaggio e non se ne parli più. Non sono esagerato, né fantasioso, ma troppe volte ho visto che la soluzione di alcuni problemi è stata l'aumento di qualcosa. Una iniziativa: se aumenteranno i pedaggi, organizziamo da Subito lo sciopero nei confronti dei pedaggi. Vorrei anche augurarmi che, dopo Consigli dei Ministri così lunghi, anche chi viaggia in Liguria non debba più stare ore in fila in attesa di fare qualche metro in avanti. Leggi su liberoquotidiano

FrancoCoradazzi : @DaniloToninelli Toninelli sei ridicolo, imbarazzante...anche falso... avevi detto che Autostrade ora è dello Stato… -

Ultime Notizie dalla rete : Aumentano pedaggi Autostrade, i pedaggi più bassi? Aumenteranno anche con lo Stato Affaritaliani.it ASTM, migliora posizione finanziaria nel I semestre

(Teleborsa) - ASTM chiude il primo semestre 2020 migliorando la posizione finanziaria netta a +503,5 milioni di euro e con una crescita del 23% negli investimenti sulla rete autostradale per "innalzar ...

Benetton sta mettendo nel sacco Conte

E dall'altra il governo che rischia di perdere la faccia una prima volta facendo aumentare quei pedaggi che aveva promesso in diminuzione e una seconda volta quando si scoprirà che ad incassare il ...

