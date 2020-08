Arosio e Maimone in libreria con “Delitti all’ombra dell’ultimo sole” (Di martedì 4 agosto 2020) Erica Arosio e Giorgio Maimone in libreria con “Delitti all’ombra dell’ultimo sole”: il nuovo romanzo giallo fuori per Frilli Editore Erica Arosio e Giorgio Maimone sono tornati nelle librerie (fisiche e digitali) con un nuovo romanzo giallo dal titolo “Delitti all’ombra dell’ultimo sole” (Frilli Editore). I due autori, dopo aver appassionato i lettori con la serie dell’avvocato Greta Morandi e… L'articolo Arosio e Maimone in libreria con “Delitti all’ombra dell’ultimo sole” Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

Pare che durante i mesi di lockdown gli italiani non abbiano riscoperto il valore della lettura. E allora perchè non approfittare dell’estate e del tempo libero che si ha in ferie? Oggi vi segnaliamo ...

