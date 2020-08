Allerta meteo nel barese, da oggi pioggia e temporali, temperature in notevole calo (Di martedì 4 agosto 2020) Dalle ore 8 di oggi fino alle 20 di domani la Protezione Civile ha diramato per tutta la provincia di Bari l’Allerta meteo gialla. Previste piogge isolate ma sparse in tutto il territorio “con quantitativi cumulati generalmente deboli”. Le piogge, che non saranno abbondanti, serviranno soprattutto a far abbassare le temperature che in questi giorni hanno superato i 35 gradi. L’Allerta meteo per il momento terminerà per le ore 20 di domani. Leggi su baritalianews

