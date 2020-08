Alessandro Sallusti fa una dichiarazione d’amore improvvisa: “La vita con te è bella. Ci siamo conosciuti in modo avventuroso…”. Ecco come (Di martedì 4 agosto 2020) Alessandro Sallusti e i sentimenti. Non capita spesso di sentirlo parlare d’amore ma nel salotto di Pierluigi Diaco a Io e Te si è lasciato andare a un messaggio d’amore: “Da quattro anni condividiamo la vita insieme, grazie per avermi dato una famiglia. Mi hai cambiato la vita“. Queste le parole che il direttore de Il Giornale ha rivolto alla compagna, Patrizia Groppelli. Opinionista nei salotti di Barbara D’Urso, imprenditrice, i due stanno insieme dal 2016. “La vita con lei è bella – ha continuato Sallusti – Ci siamo incontrati in maniera rocambolesca quando entrambi avevamo problemi con i rispettivi partner. Abbiamo iniziato a frequentarci, la prima fuga d’amore in Puglia”. A ... Leggi su ilfattoquotidiano

