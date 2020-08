Ultime Notizie Roma del 03-08-2020 ore 08:10 (Di lunedì 3 agosto 2020) Romadailynews radiogiornale l’appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione Gabriella in studio oggi l’inaugurazione del nuovo ponte di Genova con il Presidente della Repubblica Mattarella ed il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte 3 minuti di silenzio seguiranno la lettura dei nomi delle 43 vittime del crollo del Morandi due anni fa ci saranno tra gli altri anche il sindaco e Commissario straordinario Bucci il governatore Toti e l’architetto piano è il simbolo di una nuova Italia che si rialza commenta il premier obbligo di mascherina fino a ferragosto in tutti i luoghi chiusi accessibili al pubblico ma sarebbe già in cantiere una proroga entro fine settimana conto e firmerà un nuovo decreto con le misure anti contagio a metà capienza per il distanziamento dei treni per cancellazioni e rimborsi ... Leggi su romadailynews

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Coronavirus, ultime notizie in Italia e nel mondo: obbligo mascherina fino ferragosto, ma verso proroga Fanpage.it Virus, 9 casi in Toscana Prato fa segnare zero

Nessun decesso sul territorio regionale nelle ultime 24 ore E i reparti di terapia intensive sono liberi da pazienti Covid ...

De Magistris: “Sono convinto che Osimhen abbia fatto benissimo a scegliere Napoli”

Il sindaco De Magistris ha rilasciato alcune dichiarazioni raccolte dall’Ansa e sintetizzate per i lettori di Napolisoccer.Net: “‘A Napoli nessuno è straniero. La nostra è una città dal grande cuore, ...

