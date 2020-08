Toscana, senegalese aggredito sulla spiaggia: «Mi hanno invitato a pranzo per fare pace, che offesa» (Di lunedì 3 agosto 2020) Si chiama Mamady Dabakh Mankara, è senegalese, ed è un ragazzo di 25 anni. Sabato scorso, 1 agosto, è stato vittima di un episodio di razzismo. Mentre si trovata in spiaggia a Castiglione della Pescaia, località balneare della Toscana, è stato insultato da un vicino d’ombrellone, un uomo di origine albanese che lo sollecitava ad allontanarsi. Poi c’è stata l’aggressione fisica, durante la quale è intervenuto anche un secondo uomo, anch’egli albanese. Il 25enne ha ricevuto due pugni che gli hanno provocato ferite giudicate guaribili in 7 giorni. Mamady da quattro anni abita in Italia e da oltre un anno è assunto in una cooperativa che si occupa di ragazzi disabili. Il giovane aveva appena posato il suo telo sotto un gazebo quando si ... Leggi su open.online

