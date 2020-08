Tar annulla multa del 2011 a Sky per violazione par condicio (Di lunedì 3 agosto 2020) E' annullata la multa da 100mila euro inflitta nel 2011 dall'Agcom a Sky per violazione della par condicio elettorale, in occasione delle elezioni comunali di Milano, Napoli, Bologna e Torino del 15-16 maggio 2011. L'ha deciso il Tar del Lazio con una sentenza con la quale ha accolto un ricorso proposto dall'emittente televisiva. La violazione contestata e sanzionata, secondo l'Autorità si era perpetrata in danno dei... Leggi su digital-news

Faillaluca : RT @BiondoNik: L'unica opposizione (vera) al Governo è il Tar del Lazio. Prima toglie il segreto di Stato sui verbali del Comitato Scientif… - Jammasrl : Tar Umbria annulla limiti orari giochi a Perugia, Sapar: “Evidenziata ancora una volta superficialità di alcune amm… - NotiziediPrato : Doppia bocciatura per la Questura: il Tar annulla per due volte il no al rinnovo del permesso di soggiorno [… - DanySantini78 : #Prato #News #Toscana post: 'Doppia bocciatura per la Questura: il Tar annulla per due volte il no al rinnovo del p… - espressione24 : Avezzano- Il Tar annulla la gara per la raccolta dei rifiuti a Cerchio. -

Ultime Notizie dalla rete : Tar annulla Slot, Tar Bolzano annulla autorizzazione installazione punto raccolta gioco con apparecchi Vlt Redazione Jamma Nuova asta per l’ecomostro di Villasanta, precipita il valore dell’immobile

La prima asta aveva una base di 5 milioni di euro, l’ultima 3,5 e la prossima scende a 1,8: è il prezzo minimo fissato per il quarto tentativo di vendere l’ecomostro al confine tra Villasanta e Arcore ...

La proroga dello stato di emergenza senza emergenza è solo strumentale, parola di Augusto Sinagra

La seconda novità è che i senatori italiani della maggioranza governativa hanno votato contro il leader della Lega Nord Matteo Salvini, all’opposizione dall’agosto scorso, accogliendo la richiesta di ...

La prima asta aveva una base di 5 milioni di euro, l’ultima 3,5 e la prossima scende a 1,8: è il prezzo minimo fissato per il quarto tentativo di vendere l’ecomostro al confine tra Villasanta e Arcore ...La seconda novità è che i senatori italiani della maggioranza governativa hanno votato contro il leader della Lega Nord Matteo Salvini, all’opposizione dall’agosto scorso, accogliendo la richiesta di ...