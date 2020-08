Stai con Porro? Niente sala convegni (Di lunedì 3 agosto 2020) L’applicazione delle regole a seconda delle simpatie politiche non è certo una novità per la sinistra italiana ma quello che è accaduto a Mestre ha dell’incredibile. Qualche mese fa l’associazione culturale Nazione Futura, nella persona di Marco Mestriner, ha richiesto l’utilizzo degli spazi del museo M9 per la presentazione dell’ultimo libro di Nicola Porro Le tasse invisibili. La direzione del museo della Fondazione Venezia, proprietaria del complesso, negò la sala considerando Nicola Porro un giornalista “troppo schierato politicamente”, una giustificazione già di per sé sconcertante trattandosi di un evento culturale ma che diventa ancor più paradossale alla luce degli eventi di questi giorni. Mentre a Porro è ... Leggi su nicolaporro

gennaromigliore : Tenendo un barcone con minorenni fermo al largo tu non stai bloccando l’immigrazione, tu stai aumentando i follower… - borghi_claudio : @CristianoMento Si, si chiama contatto con gli elettori. Sa, tipo impiegare con quelli che stai rappresentando quel… - ElenaOp14657178 : @Alberto61153413 Ciao boscaiolo. ??Ma dove stai portando la povera creatura con sto caldo? ???? Buona settimana anche a voi.???? - GiuforPina : RT @sergiodesiena: Stai con chi ha voglia di stare con te anche quando tu gli fai passare la voglia... G. Evan - lunato57 : @inter2010treble Ma ancora stai a sentire Gianluca Rossi? Da quando ad una mia domanda sull'Inter ( e del suo accan… -

Ultime Notizie dalla rete : Stai con Stai con Porro? Niente sala convegni Nicola Porro Estate sugli sci per l’ossolana Martina Marangon: il sogno è un posto in Coppa Europa

Momento positivo dello sci al femminile nel Vco: sulla scia dell’antigoriana Federica Lani, neo promossa in nazionale C, è arrivata la convocazione della domese Martina Marangon nella squadra regional ...

Oracle, dallo smart office allo smart working. E la formazione si trasforma

«Non sai quant'è faticoso respirare l'aria di quattro pareti oppressive, senza tregua, giorno dopo giorno, tra le dieci e le quattro, le ore più belle della giornata» scriveva duecento anni fa a un am ...

Momento positivo dello sci al femminile nel Vco: sulla scia dell’antigoriana Federica Lani, neo promossa in nazionale C, è arrivata la convocazione della domese Martina Marangon nella squadra regional ...«Non sai quant'è faticoso respirare l'aria di quattro pareti oppressive, senza tregua, giorno dopo giorno, tra le dieci e le quattro, le ore più belle della giornata» scriveva duecento anni fa a un am ...