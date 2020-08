Somiglianza tra Pietro Delle Piane e Jafar di ‘Aladdin’ (Di lunedì 3 agosto 2020) Quello Delle somiglianze è un post che noi di IsaeChia dedichiamo quotidianamente alle tante segnalazioni inviateci dai lettori del nostro sito (via mail a isa.e.chia@gmail.com o via social network, tramite le nostre pagine Facebook, Twitter o Instagram) che propongono una similitudine fisica che loro riscontrano, nei tratti o nei colori, tra due personaggi della televisione, della musica, del cinema, del gossip o dello sport. Si tratta pertanto di un post leggero, senza alcun fine se non quello di constatare o meno l’esistenza di qualche analogia tra due persone note. Eccovi la Somiglianza di quest’oggi: Somiglianza tra Pietro Delle Piane e Jafar di Aladdin (da Twitter) Che ne pensate? (L’immagine di copertina dei post dedicati ... Leggi su isaechia

Ultime Notizie dalla rete : Somiglianza tra Somiglianza tra Manila Nazzaro e Veronica Ursida Isa e Chia Kaia Gerber a 19 anni senza veli tra le polemiche

Ha iniziato la sua carriera a 10 anni posando nella campagna Young Versace e da allora Kaia Gerber non si è più fermata, motivo per cui, a soli 19 anni è già una superstar. Del resto, se tua mamma si ...

Il Sosto, il piccolo “Cervino” del Ticino, si illumina: emblema dell’unità nazionale

"La Svizzera è unita" è la nuova opera firmata dall'artista delle luci Gerry Hofstetter nel giorno della festa nazionale BLENIO – Il Sosto, massiccio simbolo della Valle di Blenio, nei giorni scorsi s ...

