Sette cani uccisi a Pontecagnano Faiano, il sindaco chiede aiuto al Prefetto (Di lunedì 3 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiPontecagnano Faiano (Sa) – Effettuata questa mattina una operazione di bonifica delle aree di Via Magellano e Via Flavio Gioia interessate, nelle scorse ore, dal triste fenomeno dell’uccisione di animali mediante l’utilizzo di esche o bocconi avvelenati. Gli agenti della Stazione dei Carabinieri di Pontecagnano Faiano, diretti dal Comandante Fabio Laurentini, unitamente al Nucleo Cinofilo Antiveleno dei Carabinieri Forestali di San Cipriano Picentino, coordinati dal Maresciallo Ordinario Giovanni Saviello, hanno condotto un intervento teso a rinvenire la presenza, sul territorio, di sostanze tossiche irresponsabilmente e cinicamente distribuite per sopprimere le bestiole. L’iniziativa fa seguito all’ordinanza sindacale (n. 54) emessa da Giuseppe ... Leggi su anteprima24

nuccia20 : RT @GisellaPagano: La disperata corsa di un cane inseguito dai pompieri per sette minuti in mezzo al traffico - GisellaPagano : La disperata corsa di un cane inseguito dai pompieri per sette minuti in mezzo al traffico - peppen61 : RT @lazampa: La disperata corsa di un cane inseguito dai pompieri per sette minuti in mezzo al traffico @fulviocerutti - serenel14278447 : La disperata corsa di un cane inseguito dai pompieri per sette minuti in mezzo al traffico - Sabry09439578 : @paola09423465 @difenacum Si è tre cani, sette galline e altro?? -

Ultime Notizie dalla rete : Sette cani Abbandona sette cani. Padrone denunciato Cronaca Qui Due percorsi enogastronomici in centro storico per la Lambruscolonga estiva 2020

Lunedì 10 agosto dalle ore 20 il centro storico di Modena, dopo il grande successo delle precedenti edizioni, tornerà ad ospitare la “Lambruscolonga”. Un’occasione imperdibile per chi volesse sperimen ...

Medaglia d’oro per la Cantina Settecani

Arrivano dalla Francia e dal Giappone gli ultimi riconoscimenti internazionali per la Cantina Settecani di Castelvetro che lo scorso anno ha venduto all’estero 300mila bottiglie del notissimo ...

Lunedì 10 agosto dalle ore 20 il centro storico di Modena, dopo il grande successo delle precedenti edizioni, tornerà ad ospitare la “Lambruscolonga”. Un’occasione imperdibile per chi volesse sperimen ...Arrivano dalla Francia e dal Giappone gli ultimi riconoscimenti internazionali per la Cantina Settecani di Castelvetro che lo scorso anno ha venduto all’estero 300mila bottiglie del notissimo ...