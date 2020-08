Schianto mortale con la moto: l'autostrada A1 bloccata per quattro ore (Di lunedì 3 agosto 2020) Lo Schianto mortale sull'A1 al km 267 direzione nord paralizza per quattro ore il traffico dell'autostrada. Sono circa le 11.30 quando una persona a bordo di una moto perde la vita dopo un incidente stradale: ferito anche il conducente. L'autorità giudiziaria - nonostante i rilievi effettuati dalla polizia stradale di Firenze - non autorizza la rimozione della salma e dispone l'invio di un perito. La salma viene rimossa solo alle 15:15 quando finalmente il traffico viene riaperto in entrambe le corsie. Leggi su iltempo

Un'auto è uscita di strada a Genestrerio ed è andata a schiantarsi contro una casa. Deceduto il conducente di 67 anni Tragico incidente della circolazione lunedì attorno alle 12.45 al confine tra Gene ...

Incidente mortale sul Colle di Nava: schianto tra auto e camion, muore il 64enne alla guida della vettura

Gravissimo incidente stradale, poco fa, tra Ceva e Nucetto, ai “Rocchini” di Ceva, lungo la stradale statale 28 “del Colle di Nava”.Coinvolte un’auto – una Fiat 500 - e un mezzo pesante, in uno scontr ...

