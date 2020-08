Roma, Ibanez: "Ho sfruttato l'occasione grazie ai consigli di Fonseca" (Di lunedì 3 agosto 2020) Roma - Il difensore della Roma Roger Ibanez ha rilasciato un'intervista al portale One9 Content , in cui ha parlato della propria infanzia e del grande salto alla Roma lo scorso gennaio. Queste le sue ... Leggi su corrieredellosport

sportli26181512 : #Roma, Ibanez: “Ho sfruttato l’occasione grazie ai consigli di Fonseca”: Il difensore: ”Era il mio sogno arrivare i… - truffolina79 : RT @forzaroma: Ibanez: “Ho seguito i consigli del mister e ora sto giocando. Sfrutterò l’occasione”??? #ASRoma - teladoiotokyo : Ibanez: Sognavo di giocare in un grande club: Roger Ibanez, calciatore dell'AS Roma, ha rilasciato un'intervista a… - LAROMA24 : Ibanez: 'Sognavo di arrivare in un grande club, ma non pensavo così presto. Il prossimo passo è arrivare alla nazio… - forzaroma : Ibanez: “Ho seguito i consigli del mister e ora sto giocando. Sfrutterò l’occasione”??? #ASRoma -