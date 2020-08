Migranti, Sardine contro Zaia: “Se ora scoppiano focolai è colpa vostra” (Di lunedì 3 agosto 2020) VENEZIA – “Caro Luca Zaia, è bello essere tutti uguali solo quando ci fa comodo“. Dopo il caso del nuovo focolaio di Covid-19 scoppiato nel Cas migranti dell’ex caserma Serena di Treviso, le Sardine vanno all’attacco del governatore del Veneto dicendo che di quella situazione ha fatto “boccone ghiotto, specialmente in campagna elettorale”. Perchè “finalmente si è potuta tirare fuori la frase ad effetto che a voi leghisti piace tanto: ‘se i veneti hanno trascorso mesi chiusi in casa, non capisco perché questi signori debbano lamentarsi per una quarantena che assicura la tranquillità della comunità locale’”. Il che per le Sardine suona come la “solita retorica del ‘quanto siamo bravi noi, quanto sono cattivi gli altri’. Peccato che la qualità della vita degli ospiti dell’ex caserma sia decisamente bassa, molto al di sotto di quella della maggior parte dei veneti e degli italiani, nonostante la vostra retorica dei 35 euro al giorno e dei trattamenti da pascià. E questa disparità è frutto di quello schifo dei decreti sicurezza che voi avete pensato e varato e che altri non hanno il coraggio di cancellare”. Leggi su dire

BroglieRebecca : RT @ilgiornale: Le sardine in tour elettorale. La tappa a Marina di Pisa e l'affondo contro Susanna Ceccardi: 'Il suo curriculum non promet… - MariangelaScato : @Sardina20201 @IlScrivo Ma voi sardine non dovreste stare in mare ? Potete prendere i barconi dei migranti positiv… - mister606060 : RT @MTestuggini: @LegaSalvini @TorreSilente Ovviamente Pd e Sardine sono i primi ad abbracciare i migranti positivi.. Vero?? ?? #STOPINVASIO… - MTestuggini : @LegaSalvini @TorreSilente Ovviamente Pd e Sardine sono i primi ad abbracciare i migranti positivi.. Vero?? ?? #STOPINVASIONE - ansia_tw : Prima i cinesi, adesso i migranti positivi, avanti di questo passo ci chiederanno di abbracciare un piddino. 'L’a… -

Ultime Notizie dalla rete : Migranti Sardine Sbarchi, la ricetta delle sardine: "Solidali coi migranti positivi" ilGiornale.it Buone idee per i soccorsi in mare (e l'assordante silenzio sul "caso" del Movicentro a Cuneo)

CUNEO CRONACA - "Plaudo all’iniziativa di Gherardo Colombo e di chi, insieme a lui, con l’autorevolezza e la positiva notorietà che il costante impegno sociale ed umanitario hanno conferito, ha accett ...

CUNEO/ In Italia come in provincia, con "Resq" usciremo finalmente dall'indifferenza?

CUNEO CRONACA - "Plaudo all’iniziativa di Gherardo Colombo e di chi, insieme a lui, con l’autorevolezza e la positiva notorietà che il costante impegno sociale ed umanitario hanno conferito, ha accett ...

CUNEO CRONACA - "Plaudo all’iniziativa di Gherardo Colombo e di chi, insieme a lui, con l’autorevolezza e la positiva notorietà che il costante impegno sociale ed umanitario hanno conferito, ha accett ...CUNEO CRONACA - "Plaudo all’iniziativa di Gherardo Colombo e di chi, insieme a lui, con l’autorevolezza e la positiva notorietà che il costante impegno sociale ed umanitario hanno conferito, ha accett ...