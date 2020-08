Ilaria Capua: 'I negazionisti sbagliano, il virus c'è. E può esserci una seconda ondata' (Di lunedì 3 agosto 2020) "Il virus circola, e come ogni virus che si rispetti, si manifesta in maniera diversa a seconda dell'ospite che incontra". A parlare è la virologa Ilaria Capua, che smonta le teorie balzane dei ... Leggi su globalist

"Il virus circola, e come ogni virus che si rispetti, si manifesta in maniera diversa a seconda dell’ospite che incontra". A parlare è la virologa Ilaria Capua, che smonta le teorie balzane dei negazi ...Capua definisce rischioso il gioco di minimizzare il virus: «Checché ne dicano i negazionisti Covid-19 si è portato via migliaia di italiani e molto di più». Capua spiega cosa sta accadendo negli altr ...