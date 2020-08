Idea M5s: a Roma un museo del fascismo. I partigiani dicono no e Raggi ferma tutto (Di lunedì 3 agosto 2020) L'associazione nazionale dei partigiani respinge la proposta avanzata in una mozione da alcuni consiglieri capitolini del movimento cinque stelle in Campidoglio. Poi Raggi blocca la mozione Leggi su repubblica

ValerioLivia : RT @lukogene: ma davvero? (davvero qualcuno ci ha pensato, lo ha proposto, ha trovato qualcun altro che ha detto 'ehi, sì, buona idea'). Po… - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Idea M5s: a Roma un museo del fascismo. I partigiani dicono no e la Raggi ferma tutto - LaBiker1 : RT @repubblica: Idea M5s: a Roma un museo del fascismo. I partigiani dicono no e la Raggi ferma tutto - calabreseumbria : RT @repubblica: Idea M5s: a Roma un museo del fascismo. I partigiani dicono no e la Raggi ferma tutto - repubblica : Idea M5s: a Roma un museo del fascismo. I partigiani dicono no e la Raggi ferma tutto -