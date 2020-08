Finge un malore per violentare una 95enne: giovane arrestato (Di lunedì 3 agosto 2020) L’anziana si è svegliata di soprassalto alle 5 del mattino perché un giovane stava bussando insistentemente alla porta. Non poteva immaginare che l’avrebbe poi stuprata. Simulando un malore si è intrufolato nell’abitazione di una 95enne a Grottaglie (Taranto) e l’ha violentata. Per questo gravissimo episodio, risalente a una settimana fa, un pregiudicato di 33 anni … Leggi su viagginews

alessandro1846 : RT @ilgiornale: Finge malore e chiede acqua per entrare in casa di anziana, poi pesta e stupra la 95enne: pregiudicato di 33 anni finisce f… - Italia_Notizie : Finge malore, poi pesta e stupra 95enne: pregiudicato in manette - valentinadigrav : RT @LaStampa: Taranto, finge un malore e violenta una donna di 95 anni: arrestato - codeghino10 : RT @ilgiornale: Finge malore e chiede acqua per entrare in casa di anziana, poi pesta e stupra la 95enne: pregiudicato di 33 anni finisce f… - GiufuDe : RT @ilgiornale: Finge malore e chiede acqua per entrare in casa di anziana, poi pesta e stupra la 95enne: pregiudicato di 33 anni finisce f… -