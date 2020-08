Eurostat: effetto Covid, in Europa in tre mesi 160mila morti in più (Di lunedì 3 agosto 2020) Tra marzo e maggio 2020 in Europa si contano circa 160mila morti in più rispetto alla media dello stesso periodo, tra il 2016 e il 2019 . Lo scrive Eurostat sul suo profilo Twitter dopo aver esaminato ... Leggi su tgcom24.mediaset

Ultime Notizie dalla rete : Eurostat effetto Eurostat: effetto Covid, in Europa in tre mesi 160mila morti in più TGCOM “In tre mesi 160mila morti in più in Europa”. Ecco i dati Eurostat sugli effetti del Covid. Spagna, Italia e Belgio i Paesi più colpiti

Il primo Paese a raggiungere il picco è stato l’Italia a fine marzo. Poi è toccato alla Spagna, al Belgio, ai Paesi Bassi. E a ruota a tutti gli altri. Nel giro di tre mesi, il coronavirus si è abbatt ...

