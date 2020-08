Conte, attacchi all’Inter e lodi alla Juve: nostalgia dei bianconeri? (Di lunedì 3 agosto 2020) Antonio Conte attacca l’Inter ed elogia la Juve: il tecnico sembra avere nostalgia di casa, dove ha giocato, allenato e vinto Un passato da giocatore, una carriera da allenatore e una personalità che, inevitabilmente, sarà sempre forgiata dallo stile Juve. Antonio Conte non smette di pensare al suo vecchio club, nel quale ha fatto il grande salto sia in campo che in panchina. Anche negli ultimi mesi, da allenatore dell’Inter, ha fatto più volte riferimento alla Vecchia Signora come modello da seguire. La stessa sera di Bergamo, dopo l’attacco non velato alla società nerazzurra, Conte ha confermato: «La Juve è più forte, in campo e in ... Leggi su calcionews24

RedazioneLaNews : Gli attacchi di Conte, stavolta lo strappo con l'Inter può essere definitivo - mirkonicolino : @emilianofaziosi @AzzoJacopo @willy_signori Mai visti quest'anno dai vari opinionisti gli attacchi che si facevano… - zazoomblog : Inter: la Juve nei pensieri di Conte e quegli attacchi a Zhang Marotta e Ausilio - #Inter: #pensieri #Conte… - fcin1908it : Inter, Conte non vuole passare 'per scemo': attacchi mirati. E ora vuole parlare con Zhang per... -… - MarioCantagall1 : RT @Pistogolblasta2: 'Non ricordiamo attacchi gratuiti a #Conte e all'#Inter nelle ultime settimane'. E niente fa già ridere così. #Serie… -