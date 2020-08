"Ci vuole calma, via". Mattarella, la "piena verità" sulla strage di Bologna e l'ironia di Feltri (Di lunedì 3 agosto 2020) Il 2 agosto è scoccato il quarantesimo anniversario della strage di Bologna. Pur non essendo stato possibile realizzare il corteo istituzionale per via delle precauzioni anti-Covid, il presidente Sergio Mattarella è tornato a chiedere giustizia e verità, obiettivi che adesso vengono ritenuti più vicini di un tempo, dopo l'inchiesta della Procura generale che ha indicato i nomi dei presunti mandanti, tutti deceduti: Licio Gelli, Umberto Ortolani, Federico Umberto D'Amato, Mario Tedeschi. Il quarantennale dell'attentato più grave del dopoguerra (85 morti e 200 feriti) ha coinvolto le massime cariche istituzionali, ma ovviamente l'attenzione maggiore è sempre riservata al capo dello Stato. “Grande Mattarella - ha commentato con una leggera ... Leggi su liberoquotidiano

umbe2410 : RT @vfeltri: Grande Mattarella. Dice che dopo 40 anni ora vuole piena verità sulla strage di Bologna. Ci vuole calma, via. - Magamag76377872 : RT @vfeltri: Grande Mattarella. Dice che dopo 40 anni ora vuole piena verità sulla strage di Bologna. Ci vuole calma, via. - Coccodrillo9 : RT @vfeltri: Grande Mattarella. Dice che dopo 40 anni ora vuole piena verità sulla strage di Bologna. Ci vuole calma, via. - PCad19 : RT @vfeltri: Grande Mattarella. Dice che dopo 40 anni ora vuole piena verità sulla strage di Bologna. Ci vuole calma, via. - Lucilla_888 : RT @vfeltri: Grande Mattarella. Dice che dopo 40 anni ora vuole piena verità sulla strage di Bologna. Ci vuole calma, via. -

Ultime Notizie dalla rete : vuole calma Alvino: "Su Osimhen ci vuole calma ed evitare sensazionalismi, ma il Napoli c'è" CalcioNapoli24 Milan, Ibrahimovic vuole il rinnovo di Bonaventura? Ecco il messaggio

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Dalle sue stories su Instagram, Zlatan Ibrahimovic ha dedicato un bel messaggio a Jack Bonaventura. “Numero uno”, scritto in alto e “Calma” sotto la foto del loro abbrac ...

È FINITA COL DECIMO POSTO. MERCATO: CACCIA AL BOMBER, IACHINI VUOLE BELOTTI O PIATEK. ROCCO, OGGI LA VERITÀ

E’ finita la stagione più lunga del calcio italiano. Anche la più drammatica. Il campionato del Coronavirus è andato in archivio e la Fiorentina alla fine è arrivata decima. Se nel mezzo non fosse acc ...

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Dalle sue stories su Instagram, Zlatan Ibrahimovic ha dedicato un bel messaggio a Jack Bonaventura. “Numero uno”, scritto in alto e “Calma” sotto la foto del loro abbrac ...E’ finita la stagione più lunga del calcio italiano. Anche la più drammatica. Il campionato del Coronavirus è andato in archivio e la Fiorentina alla fine è arrivata decima. Se nel mezzo non fosse acc ...