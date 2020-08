Cannavaro: “Juventus ha vinto per demerito altrui? No, quello è l’alibi dei perdenti” (Di lunedì 3 agosto 2020) La Juventus ha vinto il nono Scudetto consecutivo, ma questo non è bastato ad annullare le critiche. Molti hanno sottolineato come il titolo sia arrivato con meno punti rispetto agli anni precedenti, sostenendo quindi che la vittoria bianconera sia arrivata più per demerito delle squadre avversarie che per merito proprio. A zittire queste critiche ci ha pensato Fabio Cannavaro. L’ex capitano azzurro ha rilasciato un’intervista a Tuttosport, in cui ha elogiato la Juventus: “Scudetto vinto per demerito delle rivali? Assolutamente no. quello è il solito alibi dei perdenti. Ma non lo dico io, è così da sempre. La Juventus ha vinto perché si è confermata la più forte. E visto il margine di vantaggio ... Leggi su sportface

