Cagliari, è ufficiale: dopo Zenga cambia anche il ds (Di lunedì 3 agosto 2020) Sarà Carta il nuovo direttore sportivo del Cagliari: prende il posto di Carli e si occuperà sia della prima squadra che del settore giovanile Giornata di ufficialità in casa Cagliari. dopo l’arrivo di Eusebio Di Francesco e l’addio di Marcello Carli, arriva il comunicato che conferma la scelta di puntare su Pierluigi Carta come direttore sportivo. Nato a Cagliari il 13 aprile 1978, Carta prenderà il posto proprio di Carli, dopo l’esperienza da direttore sportivo a Olbia dal 2016 al 2019. È rientrato al Cagliari la scorsa estate per ricoprire il ruolo di ds del settore giovanile. Da oggi si occuperà oltre che del settore giovanile anche della prima squadra coadiuvato da Andrea Cossu, primo collaboratore del ... Leggi su calcionews24

