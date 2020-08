Buche stradali, ma chi risarcisce i danni? (Di lunedì 3 agosto 2020) Le strade, a volte, sono tenute in cattivo stato di manutenzione e sono dissestate. Può capitare quindi che un pedone, camminando lungo il marciapiede, inciampi in una buca e si infortuni; oppure può succedere che un'automobilista o un motociclista, percorrendo una strada, incappi in una sconnessione tale da causare un incidente con danni al mezzo e soprattutto alla persona. Le Buche del manto stradale possono infatti essere molto pericolose soprattutto per i motociclisti, causandone cadute che possono avere conseguenze anche gravi per la loro incolumità fisica. In tutti questi casi, si pone il problema di verificare se il pedone, l'automobilista o il motociclista abbia diritto a un risarcimento dei danni subiti a causa della buca o della disconnessione. Si pone poi l'ulteriore problema di individuare il soggetto ... Leggi su liberoquotidiano

ROVIGO - ”Ad agosto, magari la città si svuota un po', ma di sicuro le buche e i marciapiedi non si riparano da soli: quindi, non vedo perché la politica dovrebbe 'andare in ferie' proprio quando si v ...

