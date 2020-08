Ultime Notizie Roma del 02-08-2020 ore 08:10 (Di domenica 2 agosto 2020) Romadailynews radiogiornale Buongiorno della redazione appuntamento con informazioni a Gabriella Luigi in studio finisce il distanziamento Sui treni tutti i convogli ad alta velocità di Trenitalia è italo potranno viaggiare con il 100% dei posti occupati una decisione non condivisa dagli esperti una scelta dicono dal comitato tecnico-scientifico che desta molta preoccupazione stessa decisione anche in Lombardia Dove da oggi non c’è più il distanziamento sui mezzi pubblici anche se tale obbligo di guanti e mascherina sono 1442 le vittime per coronavirus registrate negli Stati Uniti nelle Ultime 24 ore lo riporto a nuovo bilancio della giornata Hopkins University è il quarto giorno consecutivo che i morti per la pandemia superano i 1200 intanto centinaia di bambini con un’età media di 12 anni sono ... Leggi su romadailynews

