Traffico Roma del 02-08-2020 ore 07:30 (Di domenica 2 agosto 2020) Luceverde Roma Buongiorno e ben trovati all’ascolto e studio Roberta brondo circolazione scorrevole sull’intero nero del raccordo anulare è lungo la tangenziale est possibili disagi per un incidente sulla via Cassia all’altezza di via braccianense Nuova per il resto il Traffico in città nella norma senza particolari disagi trasporto pubblico continui lavori ai binari del tram di Porta Maggiore e la corsa del tram di via Prenestina Fino al prossimo 14 agosto i tram 35 14:19 sono integralmente sostituiti da bus per lo stesso motivo sostituito da busta anche della linea 8 bus al posto dei tram anche sul percorso della linea 2 per lavori di potatura in Viale Tiziano In questo caso la conclusione dei lavori è prevista per venerdì prossimo 7 agosto per i tagli di tutte le informazioni necessarie per spostarsi ... Leggi su romadailynews

GDF : #GDF #Roma: traffico internazionale di #cherosene rubato alla #NATO. Un #arrestato e 14 #denunciati. #NoiconVoi

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 01-08-2020 ore 19:30 RomaDailyNews Pomezia, scoperto traffico internazionale di cherosene rubato alla NATO: 14 denunce e 1 arresto (VIDEO)

Un traffico internazionale di cherosene rubato, sottratto da un oleodotto della N.A.T.O. ubicato in Belgio, è stato smascherato dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma nel corso dell’esecuzione ...

Allerta caldo e lunghe code in A4 Il Covid non ferma l’esodo di agosto

Nel primo giorno di agosto si confermano tante partenze per le ferie degli italiani, che non si sono lasciati intimorire dalle restrizioni per l’epidemia di Covid-19. Nel primo giorno di agosto si con ...

