Strage di Bologna: in libreria “Le verità negate”, coraggiosa graphic novel di Ferrogallico (Di domenica 2 agosto 2020) Bologna, 2 Agosto 1980, una bomba alla Stazione Ferroviaria causa 85 vittime e oltre 200 feriti.Condannati per la Strage come esecutori Giuseppe Valerio Fioravanti, Francesca Mambro e Luigi Ciavardini. Tutti esponenti dei NAR. Identificati come mandanti i vertici della P2. Nel terzo processo appena cominciato, alla sbarra una altro NAR, Gilberto Cavallini. Per la Procura della Repubblica di Bologna, nessun dubbio: la Strage è dei “neo-fascisti”. Sulla lapide commemorativa alla stazione di Bologna, nessun dubbio : la Strage è “fascista”. Per il Presidente Associazione tra i Familiari delle Vittime della Strage della Stazione di Bologna del 2 Agosto 1980, nessun dubbio: la Strage ... Leggi su secoloditalia

caritas_milano : ore 10:25 Stazione di Bologna #2agosto 1980 85 vittime 200 feriti La più grave ed efferata strage della storia re… - Quirinale : Dichiarazione del Presidente #Mattarella nell'anniversario della strage di #Bologna: - espressonline : Strage di Bologna, false piste estere pagate da Gelli per favorire i Nar. L'inchiesta esclusiva sul nuovo numero e… - zazoomblog : Strage di Bologna: in libreria “Le verità negate” coraggiosa graphic novel di Ferrogallico - #Strage #Bologna:… - AnnaMariaVilla7 : @t_tonii @donnadimezzo Sono stati scagionati per la strage di Bologna. Erano colpevoli di altri attentati ma non di Bologna. -