Strage Bologna | Merola ai familiari | “Tutta la città lotta con voi”

BOLOGNA – "Tutta la città vi è vicina e condivide la vostra determinazione". Così il sindaco di Bologna, Virginio Merola, ha aperto oggi nel cortile d'onore del Comune le commemorazioni per il 40esimo anniversario della stragealla stazione del 2 agosto 1980. Merola si rivolge ai familiari delle vittime, sottolineando "il percorso lungo, ma non inutile" di questi anni per la ricerca della verità. E quanto emerge dall'inchiesta sui mandanti "fa ben sperare per il raggiungimento dell'obiettivo". In questo senso, assicura il sindaco, "tutta la città vi è vicina e condivide la vostra determinazione". E aggiunge: "È stato un onore essere il sindaco che vi accompagnato in questi nove anni".

