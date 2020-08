Statua di Canova mutilata per un selfie (Di domenica 2 agosto 2020) Luigi Mascheroni Non si è mai consumata così tanta arte come al tempo dei social. In entrambe le sfumature del verbo «consumare». Nel senso che le opere si fruiscono in quantità maggiore. E, ogni tanto, accade anche che si deteriorino. Ieri si è saputo che venerdì un turista austriaco, rimasto ignoto, nel tentativo di farsi il selfie perfetto si è appoggiato alla Statua di Paolina Borghese conservata alla gipsoteca di Possagno, in provincia di Treviso, spezzando tre dita del piede. I carabinieri, che hanno visionato i filmati delle videocamere di sorveglianza, sono già sulle tracce del visitatore. E chissà se è un follower della Ferragni. Vittorio Sgarbi, presidente della Fondazione Antonio Canova, ha già dato prova di una furibonda reazione di ... Leggi su ilgiornale

