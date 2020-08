Rho, due donne morsicate da un cane finiscono in ospedale (Di domenica 2 agosto 2020) Due donne sono state morsicate da un cane e sono finite in ospedale questa mattina a Rho. E’ successo poco dopo le 9,30 in via Pace, frazione Mazzo. Ancora da ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto. Da fonte Areu si è appreso che due donne, C. M., di 72 anni e M. L., di 51 … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario

