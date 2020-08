Pordenone, la battaglia per salvare gli alberi (Di lunedì 3 agosto 2020) Nell’ambito del progetto di riqualificazione delle fognature di via San Vito e via Piave, che porterà all’abbattimento di 88 alberi, i residenti chiedono che si salvino almeno una decina di esemplari, quelli più giovani, mettendoli a dimora anche nei cortili dei privati che daranno la loro disponibilità. I residenti sono pronti anche a una colletta per pagare le spese tecniche necessarie a garantire il “trapianto” degli alberi. (Video di Martina Milia) Leggi su udine20

GiusvaPulejo : Si ferma a un miglio dal sogno la stagione del #Pisa. I toscani per la classifica avulsa non giocheranno i playoff… - tabellamercatob : Ultimo atto #SerieB: le combinazioni #Spezia, #Pordenone e #Cittadella: in tre per le semifinali #PlayOff… -

Ultime Notizie dalla rete : Pordenone battaglia Dopo una lunga battaglia, l'imprenditore Maurizio Durante muore a 39 anni Il Gazzettino LIVE TB - Diretta Goal Serie B: Pordenone torna avanti, Pisa in vantaggio, raddoppiano Venezia ed Empoli

52' Raddoppia anche l'Empoli al 'Picchi' contro il Livorno con il gol di La Mantia in avvio di ripresa. In questo momento gli azzurri sarebbero ai play-off. 52' Raddoppa il Venezia al 'Penzo' con la c ...

LIVE TB - Diretta Goal Serie B: pareggia immediatamente la Cremonese, Cosenza avanti

17' Pareggia immediatamente la Cremonese contro il Pordenone con una bellissima conclusione di Gaetano. Gustafson serve il talento scuola Napoli; il giovane con un tiro a giro fredda Di Gregorio. 17' ...

