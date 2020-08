Palermo: vandali in azione in via Maqueda, trenta cestini rifiuti gettati a terra (Di domenica 2 agosto 2020) Palermo, 2 ago. (Adnkronos) - vandali in azione nella centralissima via Maqueda, nella zona pedonale del centro storico di Palermo. Nella notte una trentina di cestini per i rifiuti sono stati gettati per terra e all'alba la strada era invasa di immondizia. Le forze dell'ordine e gli agenti della polizia municipale stanno adesso esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza per cercare di rintracciare gli autori dell'atto di vandalismo. I cestini sono già stati ripristinati, come spiegano dal Comune di Palermo. Leggi su iltempo

