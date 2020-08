Migrante col Covid scappa per fare due passi. Ore di panico a Palermo (Di domenica 2 agosto 2020) Positivo al coronavirus se ne è andato in giro per Palermo per ore, poi è rientrato all'hotel, il Covid Hotel San Paolo Palace, dove era in quarantena. La fuga del Migrante egiziano ha creato il caos intorno alla struttura per paura del contagio. Ma il Migrante, sbarcato a Lampedusa qualche tempo fa e trasferito a Palermo da Porto Empedocle, è tornato da solo prima che venisse rintracciato dalle forze dell'ordine. Leggi su iltempo

Il governatore del Veneto, Luca Zaia, risponde mentre passeggia nei campi attorno a casa. «Qualche ora di respiro dopo 130 giorni di war room per la gestione della pandemia». I contagi? «Sono in lieve ...

Approdati venti tunisini e un barchino con una dozzina di migranti, un centinaio di migranti imbarcati su un traghetto diretto a Porto Empedocle ROMA - Due approdi direttamente sulla terraferma di Lam ...

