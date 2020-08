Lecce-Parma 3-4, le pagelle di CalcioWeb: Lapadula non basta, l’attacco di D’Aversa regala soddisfazioni (Di domenica 2 agosto 2020) Lecce-Parma, le pagelle di CalcioWeb – Una retrocessione amarissima. Il Lecce si ritrova nel campionato di Serie B dopo una stagione difficilissima. La piccola reazione nelle ultime partite, oggi il verdetto ufficiale: la prossima stagione sarà Serie B. Il Genoa, infatti, ha vinto nettamente contro il Verona, annullando ogni possibilità per la squadra di Liverani. Inizio shock contro il Parma, doppio vantaggio ospite prima con l’autogol di Lucioni e poi con Caprari. Arriva la reazione del Lecce che pareggia con Barak e Meccariello. Nella ripresa gli uomini di D’Aversa scappano con Cornelius e Inglese, poi Lapadula sigla il definitivo 3-4. Sfoglia la FOTOGALLERY in alto con tutte le immagini del ... Leggi su calcioweb.eu

