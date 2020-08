Inter, la moglie di Zanetti a Conte: “Vai mister! Dicono che il secondo posto non si festeggia…” (Di domenica 2 agosto 2020) Pieno sostegno da parte della moglie di Javier Zanetti, Paula, nei confronti dell’allenatore dell’Inter Antonio Conte. Con una Instagram Stories la consorte del vicepresidente nerazzurro ha esaltato il lavoro del tecnico leccese e ha anche parlato della voglia o meno di festeggiare un secondo posto: “Vai mister! Finito il campionato! Dicono che non si festeggia il 2° posto ma viste le circostanze direi che è andato molto bene! Sempre forza Inter!”. Leggi su sportface

sportface2016 : #Inter, la moglie di #Zanetti a Conte: 'Vai mister! Dicono che il secondo posto non si festeggia...' - passione_inter : Zanetti, la moglie Paula esulta per il secondo posto: 'Vai mister! E' andata molto bene! -

