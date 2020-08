Dall'Italia a Chievo e Salernitana Ventura, arriva un altro flop (Di domenica 2 agosto 2020) Il tecnico fallisce i play off e Lotito critica duramente le sostituzioni al telefono: ieri le dimissioni dell'ex ct Leggi su quotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Dall Italia Dall’Italia a oggi che discesa QUOTIDIANO.NET Sei casi e un decesso: il bollettino del Coronavirus in Toscana

In Toscana sono 10.489 i casi di positività al Coronavirus, 6 in più rispetto a ieri (5 identificati in corso di tracciamento e 1 da attività di screening). Due dei 6 casi giornalieri sono da ricolleg ...

La Politica, ieri e oggi/Bitonto contro il divorzio. Il referendum del 1974

Come abbiamo già anticipato nelle precedenti puntate di questa rubrica, nel ’74 gli italiani furono chiamati ad esprimersi, direttamente, su un tema che divideva profondamente l’opinione pubblica: il ...

