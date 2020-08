Covid, bimba di sei anni torna positiva alla fine della quarantena (Di domenica 2 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoRitorna positiva mentre è alla fine della quarantena. È accaduto ad una bimba di sei anni di Pontecagnano Faiano. La bambina ha contratto il virus mentre era in quarantena. Dopo un primo tampone negativo, oggi a pochi giorni dalla fine del periodo di isolamento, il tampone è tornato ad essere positivo. Ora bisognerà attendere un’altra settimana per comprendere l’iter del virus. Questo è l’unico caso di contagio registrato dalle analisi dei tamponi divulgate dall’Asl di Salerno. quarantena, di Pontecagnano. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

