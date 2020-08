Bologna, 40 anni fa la strage che costò la vita a 85 persone: la commemorazione con Casellati e Crimi. Segui la diretta (Di domenica 2 agosto 2020) Quarant’anni fa, il 2 agosto del 1980, l’esplosione alla stazione di Bologna che costò la vita a 85 persone. In occasione dell’anniversario, la presidente del Senato, Elisabetta Casellati, e il viceministro dell’Interno, Vito Crimi, sono a Bologna per commemorare quella strage. Evento ridotto rispetto a quello tradizionale: quest’anno è stato cancellato infatti il corteo dei parenti delle vittime fino a piazzale Medaglie d’oro. L’iniziativa principale si svolgerà in piazza Maggiore rispettando le regole del distanziamento sociale anti Covid L'articolo Bologna, 40 anni fa la strage che costò la vita a ... Leggi su ilfattoquotidiano

