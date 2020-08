Beve un energy drink e inizia a vomitare sangue: 15enne salvato dal Soccorso Alpino sul Monte Amaro (Di domenica 2 agosto 2020) Era in compagnia di alcuni amici per un’escursione sul Monte Amaro (Chieti), a quota 2.793 metri, quando arrivato ai piedi del Monte, dopo aver bevuto una Red Bull ha iniziato a sentirsi male e a vomitare sangue. È successo oggi ad un 15enne di Nettuno. Gli amici hanno immediatamente allertato il Soccorso Alpino e Speleologico d’Abruzzo, prontamente intervenuto con l’elicottero del 118, decollato dall’aeroporto di Pescara, con a bordo un medico, per verificare lo stato di salute del ragazzo. Una volta arrivato sul Monte Amaro, il tecnico del Soccorso Alpino e Speleologico d’Abruzzo, e il medico del 118 sono scesi con il ... Leggi su meteoweb.eu

Ultime Notizie dalla rete : Beve energy Beve un energy drink e inizia a vomitare sangue: 15enne salvato dal Soccorso Alpino sul Monte Amaro Meteo Web