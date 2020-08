Bartomeu gela l'Inter: "Messi resterà a Barcellona" (Di domenica 2 agosto 2020) ANSA, - ROMA, 02 AGO - Lautaro Martinez? No, grazie. Il presidente del Barcellona, Josep Maria Bartomeu, il cui mandato alla guida del club scadrà l'anno prossimo, almeno per il momento, chiude la ... Leggi su corrieredellosport

giornali_it : Bartomeu gela l'Inter: 'Messi resta al Barça. Arthur? Ci ha mancato di rispetto' #2agosto #QuotidianiSportivi… - Jacop83 : Gela l’Inter anche no...non credo proprio abbiano mai anche soltanto sognato di prenderlo. Semmai gela molti pseudo… - Paulusxt : @Gazzetta_it : Bartomeu gela l’Inter: “Messi rimane al Barcellona”. Gazzetta, una volta eri quasi ufficiale anche t… - ETGazzetta : #Bartomeu gela l'#Inter: 'Messi resta al #Barcelona. #Arthur? Ci ha mancato di rispetto' -

(ANSA) - ROMA, 02 AGO - Lautaro Martinez? No, grazie. Il presidente del Barcellona, Josep Maria Bartomeu, il cui mandato alla guida del club scadrà l'anno prossimo, almeno per il momento, chiude la po ...