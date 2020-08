Un minuto di follia: il video choc dell’aggressione al carabiniere (Di sabato 1 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCastellammare di Stabia (Na) – C’è un video che riprende le drammatiche fasi dell’aggressione al carabiniere libero dal servizio che la scorsa notte è stato brutalmente aggredito da un branco di ragazzi colpevole di essere intervenuto per sedare una rissa che era scoppiata poco prima nel centro di Castellammare di Stabia (Napoli). Alle 00.40 lo si vede camminare con il telefono tra le mani mentre riprendere gli scooter in fuga: su quei mezzi c’erano gli autori della rissa e lui stava provando a fotografare volti e numeri di targhe. In quell’istante gli piomba un mezzo addosso. Sono tre in sella, scendono e iniziano a picchiarlo tutti assieme. Pugni e calci e poi più volte colpito un casco alla testa. Poi è stato un crescendo: prova a difendersi ma non riesce a trovare ... Leggi su anteprima24

