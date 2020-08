Smalling si allontana dalla Roma. Si inserisce la Juve: occhio allo scambio (Di sabato 1 agosto 2020) Che ne sarà di Chris Smalling? Il difensore della Roma, arrivato in estate in prestito dal Manchester United, ha disputato una grande stagione ed è stato uno dei migliori, complessivamente, tra i giallorossi di Fonseca. Quella di questa sera contro la Juventus dovrebbe essere la sua ultima partita stagionale con la maglia della Roma. Al momento infatti non c'è accordo per la sua permanenza in giallorosso e non c'è intesa per il possibile riscatto. Torino FC v AS Roma - Serie A Secondo... Leggi su 90min

