Napoli, Gattuso: «Meritavo l’espulsione. Insigne? Non sono un dottore» (Di sabato 1 agosto 2020) Gennaro Gattuso ha parlato al termine della partita contro la Lazio: le dichiarazioni dell’allenatore del Napoli Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita contro la Lazio. Insigne – «Io la mano del dottore ancora non ce l’ho. Speriamo. Insigne ha parlato col dottore, domani e dopodomani valutiamo. Io non lo so precisamente cos’ha, se parlo faccio danni. Domani farà una risonanza e vedremo». NERVOSISMO – «Da anni il calcio italiano è cambiato anche nella mentalità, nessuno regala niente neanche alla fine. Oggi io Meritavo l’espulsione, ho fatto un po’ di caciara. C’è ... Leggi su calcionews24

DiMarzio : Nuovo rinforzo per #Gattuso: #Osimhen è ufficialmente un nuovo giocatore del #Napoli - DiMarzio : #Napoli, Meret out contro la Lazio. Gattuso convoca il 2002 Hubert Idasiak - mirkocalemme : La classifica del girone di ritorno di #SerieA evidenzia il lavoro straordinario dell'#Atalanta di #Gasperini, quel… - NCN_it : #GATTUSO A #SKY: «MERITAVO L'ESPULSIONE, HO ESAGERATO. ENTRAMBE LE PANCHINE HANNO INCATTIVITO LA PARTITA. SUL… - Spazio_Napoli : -