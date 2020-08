Napoli, De Laurentiis su Milik: “La Juve lo vuole? Paghi, senza sconti” (Di sabato 1 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto“Il nostro centravanti è sul mercato, andrà via al migliore offerente”. È quanto dichiarato da Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, a proposito di Arkadiusz Milik. Nel corso di un’intervista al Corriere del Mezzogiorno, il patron azzurro ha commentato le voci che vogliono il polacco alla Juventus in questa sessione di mercato. “La Juve? Se è interessata, dovrà pagare. senza sconti. Lui non ha voluto allungare, ora se dovesse restare potrebbe non rientrare nelle scelte di Gattuso“, ha detto Adl senza mezzi termini. A proposito di Juve, questo il suo parere sul successo dei bianconeri in campionato: “Lo Scudetto? Non sono stupito, ma a me ... Leggi su anteprima24

