L’Infettivologo su Medico Scolastico: più Utile dei Banchi Monoposto (Di sabato 1 agosto 2020) Massimo Galli, primario infettivologo dell’ospedale Sacco di Milano, esprime la sua opinione sui Banchi Monoposto e sul Medico Scolastico a Timeline, su Sky TG24. In merito ai Banchi Monoposto, Galli afferma: “Su questa cosa dei Banchi, considerando come siamo messi con l’edilizia scolastica in generale, ho le mie perplessità”. “Mi sembra un tentativo di soluzione generoso ma forse anche inUtile e inutilmente costoso, a fronte del fatto che a scuola abbiamo tolto molto tempo fa il Medico Scolastico e non l’abbiamo sostituito con nient’altro di comparabile” aggiunge. “Avere un presidio sanitario a scuola dedicato a una serie di programmi ... Leggi su youreduaction

infoitinterno : Banchi monoposto, l’infettivologo Galli: inutili e costosi, meglio il medico scolastico. Azzolina: consigliati dal… - __Dirty_Harry_ : @jimmomo Stasera ho ascoltato Galli, l'infettivologo Dice che non ha mai ritenuto di replicare a #Zangrillo perché… - Darktiv : RT @doncarlo74: @DiegoFusaro Bocelli chi? Il virologo, l'infettivologo, il medico? Ah no il cantante - doncarlo74 : @DiegoFusaro Bocelli chi? Il virologo, l'infettivologo, il medico? Ah no il cantante -

Ultime Notizie dalla rete : L’Infettivologo Medico Coronavirus, l'infettivologo: «Basta emergenza» La Legge per Tutti