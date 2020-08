Lazio, Immobile vince la Scarpa d'Oro 2020 (Di sabato 1 agosto 2020) Festa Lazio, Ciro Immobile ha vinto l'edizione 2020 della Scarpa d'Oro. L'ultimo avversario rimastogli era Cristiano Ronaldo, a cui comunque sarebbe servito un poker contro la Roma per agganciarlo, ma la non convocazione del portoghese per l'ultimo match di Serie A ha decretato il trionfo dell'attaccante biancoceleste. Con 35 gol realizzati (finora) e 70 punti totali è lui il re dei bomber in questa stagione. Il titolo torna in Italia dopo ben 13 anni e resta nella capitale: l'ultimo a vincerlo fu infatti Francesco Totti nella stagione 2006/07.. Per il resto nelle ultime stagione dominio di Messi e Ronaldo con due intrusione di Suareza (2010 e 2014). Leggi su iltempo

