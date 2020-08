Inter Women e Inter Primavera in ritiro a Chatillon: il comunicato (Di sabato 1 agosto 2020) L’Inter ha comunicato che sia la prima squadra femminile che la formazione Primavera andranno in ritiro a Chatillon Con un comunicato ufficiale l’Inter ha annunciato che sia la prima squadra femminile sia la formazione Primavera andranno in ritiro a Chatillon. Il comunicato. «Le ragazze di Attilio Sorbi partiranno nella mattinata di oggi per il ritiro precampionato a Chatillon, dove rimarranno fino all’8 agosto. L’Inter femminile si prepara così in vista del primo match di campionato di Serie A, in programma il prossimo 22 agosto. La Primavera ... Leggi su calcionews24

Inter_Women : ??? | INTERVISTA 'Ogni anno miglioriamo la qualità della squadra, siamo un bel gruppo e per le nuove compagne sarà… - Inter_Women : ?? | AUGURI Primo compleanno in ??? per la nostra @10yorelirincon! Aiutateci a farle i migliori auguri ?? - Inter_Women : ??? | RITIRO Le ragazze di #InterWomen svolgeranno una parte della preparazione a Chatillon, in Valle d'Aosta ?? - fcin1908it : Inter Primavera e Inter Women, ritiro a Chatillon: il programma delle due squadre - - internewsit : Inter Women oggi in ritiro a Chatillon: le tappe della Primavera maschile - -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Women UFFICIALE: Cesena Femminile, tesserata l'ex Inter Women Costi TUTTO mercato WEB Inter Women e Inter Primavera in ritiro a Chatillon: il comunicato

Con un comunicato ufficiale l’Inter ha annunciato che sia la prima squadra femminile sia la formazione Primavera andranno in ritiro a Chatillon. Il comunicato. «Le ragazze di Attilio Sorbi partiranno ...

Serie A femminile, le news di mercato: Fiorentina, presa anche Forcinella

Classe 2001, nata a Trento, Camilla in carriera ha vestito la maglia dell’Hellas Verona Women (già AGSM Verona ... Bayer Leverkusen, Unterland e Inter. In Nazionale Italiana dal 2007, ha vinto un Oro ...

Con un comunicato ufficiale l’Inter ha annunciato che sia la prima squadra femminile sia la formazione Primavera andranno in ritiro a Chatillon. Il comunicato. «Le ragazze di Attilio Sorbi partiranno ...Classe 2001, nata a Trento, Camilla in carriera ha vestito la maglia dell’Hellas Verona Women (già AGSM Verona ... Bayer Leverkusen, Unterland e Inter. In Nazionale Italiana dal 2007, ha vinto un Oro ...