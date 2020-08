Incendi Sicilia: l’equipaggio dell’Aeronautica di Trapani interviene a Borgetto (Di sabato 1 agosto 2020) Un equipaggio dell’82° Centro Csar (Combat Search And Rescue) di Trapani, è intervenuto per bloccare l’estensione dell’Incendio che si è sviluppato nella zona di Borgetto, vicino al paese di Partinico, in provincia di Palermo. Una singola sortita di volo di 3 ore, con un totale di 10 lanci e 9mila litri d’acqua sganciati. Il decollo del vettore è avvenuto alle ore 15:20. Dopo l’uscita l’equipaggio è rientrato alla base aerea di Birgi “dove ha ripreso la prontezza per il servizio antIncendi, predisponendosi per l’eventualità di un ulteriore intervento”. L’ordine di decollo è giunto dal CIA (Comando Operazioni Aeree) di Poggio Renatico (Ferrara)in ... Leggi su meteoweb.eu

