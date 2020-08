Il distanziamento sociale è il miglior modello possibile. Chi critica dovrebbe presentarne uno migliore (Di sabato 1 agosto 2020) Speciale coronavirus: come difenderti dalle bufale e i falsi miti sul Covid-19I modelli matematici SIR (Susceptible, Infectious, Recovered) sono da sempre considerati i più adatti per stabilire delle strategie di contenimento di una pandemia come quella del nuovo Coronavirus. Il Washington Post li ha proposti per mostrare l’importanza di stabilire regole precise di distanziamento sociale, suggerendo che non fosse necessario applicarle in maniera rigida, come in Cina. Il modello SIR è la ragione per cui non ha molto senso misurare la gravità della trasmissione di una malattia basandoci esclusivamente sull’indice Rt, come successe nel maggio scorso per l’Umbria, o più recentemente per una «preoccupante» impennata in tutta Italia. Il SIR model permette infatti di considerare ... Leggi su open.online

fanpage : Bagnino positivo a Sabaudia: il comune fornisce ai bagnanti un kit per il distanziamento sociale - chedisagio : La cosa impressionante è che a decidere la fine del distanziamento sociale sui treni siano state direttamente… - GabriGiammanco : De Luca mi sta simpatico ma non può fare lo “sceriffo” senza accorgersi cosa accade al Molo Beverello a Napoli, dov… - alessita_1994 : @matteosalvinimi @_Perla_Nera_ Invece uno come te che stringe le mani a tutti,si dice stufo del distanziamento soci… - Gianciarla : RT @chedisagio: La cosa impressionante è che a decidere la fine del distanziamento sociale sui treni siano state direttamente @LeFrecce e @… -

Ultime Notizie dalla rete : distanziamento sociale Fase 3: restano l'obbligo di mascherina e il distanziamento sociale Il Friuli Bolzano, gli eventi estivi che rendono piacevole stare in città

La città diventerà un grande palcoscenico in aggiornamento continuo. E tra visite ai castelli ed escursioni nel verde spuntano anche musica, arte e performance Nuovi appuntamenti si aggiungono al cale ...

Berlino, negazionisti manifestano in piazza contro le misure anti-contagio: la polizia ha sciolto il corteo – VIDEO

In migliaia sono scesi in piazza a Berlino per manifestare contro le misure anti-contagio, la polizia ha però sciolto il corteo A Berlino migliaia di manifestati, tra questi molti erano negazionisti, ...

La città diventerà un grande palcoscenico in aggiornamento continuo. E tra visite ai castelli ed escursioni nel verde spuntano anche musica, arte e performance Nuovi appuntamenti si aggiungono al cale ...In migliaia sono scesi in piazza a Berlino per manifestare contro le misure anti-contagio, la polizia ha però sciolto il corteo A Berlino migliaia di manifestati, tra questi molti erano negazionisti, ...